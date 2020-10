Covid, a Miami a mezzanotte scatta il coprifuoco, ecco il segnale

(Agenzia Vista) Miami, Usa, 17 ottobre 2020 - A Miami, in Florida (Usa), il coprifuoco scatta a mezzanotte ormai da alcuni mesi. Per strada tutto ordinato e niente panico. L’avviso dal megafono delle macchine della polizia che annuncia il “curfew” ovvero coprifuoco da mezzanotte alle sei di mattina. Il video registrato dal direttore dell’Agi Mario Sechi e dalla giornalista Agi Rita Lofano. Sechi è volato in Usa per seguire in diretta le fasi finali della campagna elettorale americana e le elezioni il prossimo 3 novembre.