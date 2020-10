Covid, Oms: Paesi viaggiano su 'binario pericoloso'

GINEVRA - L'Oms invoca nuove misure anti-Covid in tutto il mondo. "Il mondo è di fronte a un momento critico della pandemia e alcuni Paesi hanno imboccato un sentiero molto pericoloso, con davanti la prospettiva di sistemi sanitari al collasso e in sovraccarico". Lo sostiene, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità"Siamo a uno stadio critico della pandemia di Covid, specialmente nell'emisfero nord del mondo", ha dichiarato Tedros durante una conferenza stampa. "I prossimi mesi saranno molto duri e alcuni Paesi viaggiano su binari pericolosi"."Chiediamo ai leader di agire immediatamente per evitare decessi ulteriori e non necessari, il collasso dei sistemi sanitari e una nuova chiusura delle scuole. Ripeterò ciò che ho detto a febbraio: questa non è un'esercitazione".