Cristiano Ronaldo negativo, può tornare a giocare

- Cristiano Ronaldo è negativo. Lo ha annunciato la Juventus. E’ guarito dal Covid 19 dopo 19 giorni. Si è sottoposto a un tampone oggi che poco fa ha dato esito negativo. Finisce l’isolamento a casa del campione portoghese, Potrebbe rientrare in squadra già domenica 1 Novembre in Serie A nella gara che i bianconeri giocheranno alle 15 a Cesena contro lo Spezia. Finisce l’incubo per Ronaldo. La Juve può finalmente ritrovare serenità e fiducia per il proseguimento del campionato.