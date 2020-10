La meraviglia dei prodotti tipici pugliesi

Tra i prodotti tipici pugliesi troviamo senz’altro i taralli, meglio conosciuti anche come "scaldatelli". Questi prodotti da forno sono un irresistibile specialità pugliese. Sono ideali per uno stuzzicante aperitivo da accostare a formaggi e salumi. Diventano uno snack sfizioso da sgranocchiare quando i morsi della fame si fanno sentire. Tutt'ora la ricetta più apprezzata è quella tradizionale che prevede un impasto di farina e acqua, olio, vino e un pizzico di sale. Ce ne sono per tutti i gusti. Si va da taralli speziati al peperoncino, alla cipolla, alle olive, ai semi di finocchio, al papavero, alla zucca, ai pomodori secchi e tanto altro ancora.





Altri prodotti molto apprezzati sono i formaggi, in particolare il formaggio cosiddetto "Canestrato". Il suo nome deriva dai canestri di giunco che venivano utilizzati per dare la forma cilindrica al formaggio. Si tratta di un formaggio pecorino ottenuto dal latte ovino intero. Le pecore sono alimentate con fieno e foraggio ma, soprattutto, con l'erba fresca dei pascoli, grazie alla quale cui si ottiene un latte di pregevole qualità. Il pecorino Canestrato possiede un gusto sapido e deciso. È ideale se abbinato con vini rossi corposi, tipici della produzione pugliese, come il Primitivo e il Negroamaro.





Ma, la Puglia, è soprattutto la terra dell'olio extravergine di oliva di qualità, da sempre alla base della gastronomia pugliese, si presta a mille utilizzi in cucina. L'olio extravergine d'oliva è un alimento importante per la nostra salute. È particolarmente ricco di acidi grassi monoinsaturi, utili per la prevenzione dei disturbi cardiovascolari. Le tipologie di olio sono molte e dipendono da diversi fattori: il territorio, il clima, la varietà di olive, i metodi di raccolta, di lavorazione e di spremitura. In particolare l'olio che presenta marcate note di amaro e piccante contiene maggiori quantità di polifenoli, potentissimi antiossidanti naturali, veri e propri elisir di salute.



Questi prodotti tipici pugliesi e tantissimi altri ancora possono essere acquistati online su siti specializzati come Tipiko Shop dove si può trovare una ricca selezione di specialità alimentari pugliesi lavorate nel rispetto della tradizione.

BARI - La Puglia è una regione ricca di bellezze paesaggistiche e di tante eccellenze gastronomiche. Nonostante il periodo storico in cui ci troviamo, la Puglia resta una meta molto desiderata sia dai turisti stranieri sia dai turisti italiani. E l’elenco dei luoghi da visitare e dei prodotti tipici pugliesi da provare è lungo. Infatti la Puglia è apprezzata per il cibo genuino legato alla tradizione contadina, che si distingue da quello industriale, spesso pieno di conservanti, di coloranti e sostanze rischiose per la salute.Ma, cominciamo il nostro viaggio all'interno della gastronomia pugliese.