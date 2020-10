Domani la 66^ Giornata dell'Artigianato

BARI - Si terrà domani 8 ottobre la 66esima Giornata dell’Artigianato. Nell'ambito della Fiera del Levante, presso il padiglione permanente Confartigianato, alle ore 16.30, avrà luogo il convegno sul tema «Il ruolo del Mezzogiorno nella fase di rilancio dell’economia nazionale». L’iniziativa è promossa da Confartigianato Puglia.Questo il programma. L’apertura dei lavori è affidata a Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia. Seguiranno i saluti del presidente della Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi, del Sindaco di Bari Antonio Decaro e di Fabio Petri, presidente di Artigiancassa. Relazionerà sul tema della giornata Delio Miotti, dirigente di Svimez. Attesa la presenza di Michele Emilano, presidente della Regione Puglia. Concluderà i lavori Giorgio Merletti, presidente nazionale di Confartigianato Imprese. A moderare il dibattito sarà Giorgio Demetrio, giornalista RAI. L’evento sarà altresì trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’UPSA Confartigianato Bari.«Il Covid-19 ha scompaginato le nostre abitudini. Più di tutto, però, ci ha concesso un’occasione unica per guardare le cose da un punto di vista differente, riconsiderare le nostre priorità, distinguere l’essenziale dal superfluo.», commenta Francesco Sgherza. « Dinanzi al reale pericolo di una ulteriore divaricazione della forbice che separa Nord e Sud la ricetta possibile è una sola, ed è stata chiaramente enunciata dal Presidente Conte nel suo discorso inaugurale qui in Fiera: “l'Italia intera può recuperare la visione e lo status di potenza mondiale che pure aveva raggiunto in passato, se si riparte dalle regioni del Sud”. Come Confartigianato lo affermiamo da tempo: il futuro del Paese intero è consegnato alla capacità che avremo di dare al Mezzogiorno l’opportunità che aspetta ormai da troppo tempo».La manifestazione si terrà nel rigoroso rispetto della vigente normativa di contrasto alla diffusione del covid-19. I partecipanti sono invitati, pertanto, allo scrupoloso mantenimento delle distanze interpersonali, alla frequente igienizzazione delle mani ed corretto utilizzo delle mascherine in sala.