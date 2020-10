Dr.Gam protagonista sul palco del Mei a Faenza

MILANO - Gli studi classici, la lunga gavetta live intorno al globo, poi il debutto discografico nel 2016 con l'etichetta più grande al mondo e la ristampa del CD fisico in Spagna/Portogallo nel 2017 e USA/Canada nel 2019. Dr.gam è l'acronimo del cantautore, chitarrista, polistrumentista, produttore Andrea Gamurrini che, il 3 ottobre, sarà protagonista sul palco del Mei a Faenza. Artista apprezzato a livello nazionale e internazionale, dr.gam continua a collezionare successi e riconoscimenti.

Ad inizio 2020 c'erano già diversi contatti per le date del tour estivo tra Italia, Spagna e USA quando arrivó la pandemia. "Nel mese di marzo ero in studio a lavorare al nuovo disco quando arrivò il lockdown...quindi ero già immerso nella fase compositiva, ma lo tsunami interiore provocato da questa inimmaginabile condizione diede il turbo all'ispirazione - spiega l'artista. In un primo momento mi chiusi ancor di più nella intima ricerca poi iniziai a condividere il tutto con altri artisti sia italiani che stranieri".

Da qui le collaborazioni con il musicista Inglese Peter Godwin già autore di David Bowie e Stevie Winwood, ma anche con la cantante francese Kelly Joyce e molti altri. Prezioso materiale che sarà parte del prossimo attesissimo album e che già sta interessando gli addetti ai lavori. E' infatti notizia dell'ultim'ora che un brano in particolare (di cui non è ancora dato sapere il titolo) è stato attenzionato da ASCAP (la più grande Società di Collecting Americana e del mondo) per essere inserito in una importante playlist di autori d'oltre oceano.

Nel mentre in Italia dr.gam entra a far parte del parco artisti del circuito MEI ed in occasione proprio del prossimo Meeting delle Etichette Indipendenti (Faenza 2-3-4 Ottobre), nella serata più importante di Sabato 3 Ottobre, dr.gam sarà protagonista assieme ad altri artisti illustri del panorama musicale nazionale come Piero Pelù, Ligabue e i nuovi della Indie Music come Colapescedimartino, Ernia, Galeffi e tanti altri. A breve, ulteriori importanti notizie riguardanti il nuovo album.