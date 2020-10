Emiliano pronto alla 'flessibilità didattica'

- Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, visto l'aumento dei contagi da Coronavirus, ha scritto al Ministero dell'Istruzione per chiedere l'applicazione di forme "flessibili di attività didattica nelle scuole superiori", minacciando in caso contrario di applicarle in ambito locale. Nella lettera, Emiliano ha spiegato che la richiesta è data dall'abbondante utilizzo dei mezzi pubblici, utilizzati per raggiungere i plessi scolastici dagli studenti e che, quindi, la rimodulazione orari di ingresso e uscita, didattica integrata digitale, turni pomeridiani, così come previsto nell'ultimo Dpcm, eviterebbe pericolosi affollamenti nei mezzi.