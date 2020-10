ESCLUSIVO / Schiavitù giovanile, Anti-Slavery: "In Italia lavoro forzato e servitù domestica"

– Il nostro giornale ha ottenuto una intervista esclusiva con i massimi dirigenti della Anti-Slavery International (Anti schiavitu’ internazionale) sul soggetto della schiavitu’ giovanile che preoccupa il mondo intero. La schiavitu’ non e’ una cosa solo del passato. Oggi ha cambiato pelle, ha preso quella dei ragazzi.Noi siamo riusciti a mettere assieme un totale di 40 milioni nel mondo.Asia e Africa. Inghilterra appare piu’ vulnerabile nella tratta e sfruttamento, dove i ragazzi sono facilmente controllabili, soprattutto quando sono lontani dalle famiglie.Lo sfruttamento sessuale e’ number one. Subito seguito dalla servitu’ domestica, lavoro forzato e tante altre invenzioni… moderne.Gia’, e se lei gira il mondo come facciamo noi sentira’ ripetere: noi non abbiamo schiavitu’. Bugie! Solo Ghana ha ammesso di avere schiavitu’ giovanile in alcune campagne del Ghana.Noi abbiamo registrato un massimo periodo di eta’ dai 5 ai 7 anni.Abbiamo registrato 17 mila tra gli stranieri in USA e 400 mila americani.Dell’Italia? Si fanno notare soprattutto per il lavoro forzato e servitu’ domestica.Indubbiamente. Sulle spalle dei ragazzi,anzi piu’ delle ragazze. E nessuno si vergogna…Non fino a quando l’uomo e’ affamato di denaro…bennymanocchia3@gmail.com