I Jonas Brothers pubblicano un nuovo brano natalizio, “I Need You Christmas”

I Jonas Brothers, band nominata ai GRAMMY® Awards, pubblicano oggi un nuovo brano natalizio, “I Need You Christmas.”

L’annuncio arriva a seguito delle celebrazioni del trio per aver ottenuto i premi “Top Duo/Group,” “Top Radio Songs Artist,” e “Top Radio Song” per “Sucker” ai Billboard Music Awards, e due nominations come “Favorite Duo/Group - Pop/Rock” e “Favorite Artist - Adult Contemporary” agli American Music Awards.

Un dolce pianoforte e il suono caldo della chitarra abbracciano le voci delicate su questa tenera ballad. “Dopo l’anno folle che abbiamo passato, abbiamo tutti bisogno di attendere qualcosa che non vediamo l’ora che arrivi” – commentano i tre fratelli. “Le festività ci avvicinano l’uno all’altro e portano felicità nei momenti più bui. Per noi, questa canzone fa raffiorare i ricordi di quando da bambini giocavamo a battaglie con le palle di neve e trovavamo la collina più vicina da cui scendere con lo slittino. Il brano ci fa tornare indietro a quando passavamo il tempo con la nostra famiglia ad addobbare l’albero di Natale. Speriamo che questa canzone possa trasmettere anche a voi le stesse emozioni di calore e felicità come ha fatto con noi quando l’abbiamo scritta. Vi amiamo moltissimo!”.

I Jonas Brothers già l’anno scorso avevano pubblicato un brano dedicato al Natale, “Like It’s Christmas”, che ha raccolto oltre 130 milioni di stream in tutto il mondo e ha ottenuto ottime recensioni da Rolling Stone, Billboard, e Vulture, che ha commentato “Con tutti questi successi, ogni giorno è “Come se fosse Natale” per i fratelli”.

Dopo una pausa della durata di sei anni, nel 2019 i Jonas Brothers hanno conquistato il mondo della musica pubblicando a sorpresa “Sucker”, singolo acclamato dalla critica e che ha ottenuto un ottimo successo, fino a ottenere il triplo disco di platino e il debutto alla #1 nella Billboard Hot 100, diventando il primo numero 1 per la band e il primo debutto in questa posizione per una band in questo secolo. I Jonas Brothers hanno poi pubblicato “Chasing Happiness”, un documentario originale di Amazon Prime Video che riporta l’ascesa e il ritorno alla musica dei tre fratelli, per poi rilasciare il loro terzo album #1 “Happiness Begins”, certificato disco di platino. Durante tutto l’anno la band ha continuato a scalare le classifiche e l’”Happiness Begins Tour” ha registrato il sold out, inclusa la data italiana, con oltre 1,2 milioni di biglietti venduti.

L’album ha inoltre ottenuto tre premi come “Top Duo/Group,” “Top Radio Songs Artist,” e “Top Radio Song” con “Sucker” a 2020 Billboard Music Awards, uno come “Best Pop Video” ai 2019 MTV VMA, il premio come “Best Duo/Group” ai 2020 iHeart Music Awards, due Teen Choice Awards compreso il prestigioso “Decade Award,” e numerose nomination agli American Music Award, e una ai Grammy.

Continuando il viaggio iniziato con il documentario del 2019 “Happiness Begins”, “Happiness Continues” cattura l’esperienza del tour live della band e offre uno sguardo esclusivo sulla vita dei Jonas Brothers on the road. “Happiness Continues” è disponibile in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video in oltre 200 paesi in tutto il mondo.