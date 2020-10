Il libro d'esordio della biscegliese Lucia Pellegrini: "Come in un sogno"

- Dal 3 ottobre è disponibile in libreria “Come in un sogno (nella vita non si sa mai)”, romanzo autobiografico di Lucia Pellegrini edito da Albatros. La autrice biscegliese, ventissettenne anni, diplomata al Liceo scientifico, laureata in Tecnologie Alimentari, ha iniziato a scrivere il suo primo lavoro letterario circa due anni fa, nel corso di un momento particolarmente delicato della sua vita."Il libro è nato due anni fa da un’idea, o meglio da un cambiamento della mia routine quotidiana, perché dopo che mi sono laureata ho fatto delle scelte che hanno cambiato la mia vita: prima avevo una mia stabilità che consisteva nella casa, nel lavoro, nello studio, nel fidanzato", ha spiegato Lucia al quotidiano della sua città Bisceglie24, "Ero una persona tanto accomodante quanto impegnata, perché mi riempivo la giornata e quindi non pensavo". Un fattore importante che ha contribuito alla presa di coscienza è la scoperta di un cancro che è stato diagnosticato a sua madre che ancora oggi combatte contro questo terribile male. Con il passare del tempo lo 'sfogo' originario ha preso la forma di una vera e propria opera narrativa, che Lucia ha poi ampliato con ampi inserti romanzati o frutto della sua creatività; il progetto – sottoposto all’attenzione della prestigiosa casa editrice Albatros – si è infine concretizzato nella realizzazione del libro."Questo periodo è come una seconda adolescenza – ed è quello che racconto – sempre circondata da una famiglia che ti vuole bene e che ti ama, ma che non capisce che stai attraversando un periodo del cambiamento".Nella redazione dell'opera l’autrice ha immaginato di parlare a un target precipuo di lettori: giovani e adolescenti, persone che si trovano in quella delicata fase della vita che porta l’intraprendenza e le ambizioni tipiche della giovinezza a scontrarsi con una realtà che può rivelarsi dura e faticosa.