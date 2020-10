Imposta sulla pubblicità: differiti di 3 mesi i termini per il pagamento dell’ultima rata

BARI - La ripartizione Tributi del Comune di Bari rende noto che, così come stabilito dalla giunta comunale, sono state adottate le tariffe sull'Imposta di Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020, senza tener conto delle maggiorazioni tariffarie precedentemente adottate, al fine di fornire concreto sostegno alla cittadinanza e alle imprese nel periodo di emergenza sanitaria ed economica in atto.La deliberazione, unitamente all'allegato tariffario, è consultabile nella sezione Modulistica Pubblicità del sito istituzionale del Comune di Bari, http://www.comune.bari.it/web/economia-tasse-e-tributi/pubblicita-e-pubbliche-affissioni, insieme al modello utile a formulare istanza di rimborso di quanto già versato in eccedenza, da trasmettere via pec al seguente indirizzo: pubblicitatributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it.Il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 57 del 22.06.2020, consultabile nella stessa sezione - link Nuovo Regolamento Imposta di Pubblicità -, ha previsto inoltre il differimento di 3 mesi di tutti i termini regolamentari di versamento dell’I.C.P., esclusivamente per l’anno 2020, determinando le seguenti scadenze:Per importi soggetti al beneficio della rateizzazione (in quanto superiori ad € 1.549,37), ai sensi dell’art. 11 comma 4 Reg. I.C.P.: - I e II rata scadenza 30.06.2020 (invece del 31.03.2020); - III rata scadenza 30.09.2020 (invece del 30.06.2020); - IV rata scadenza 31.12.2020 (invece del 30.09.2020).Per importi soggetti a versamento in unica soluzione (in quanto inferiori o uguali ad € 1.549,37), ai sensi dell’art. 11 comma 3 Reg. I.C.P., la scadenza è fissata per il 30.06.2020 (invece del 31.03.2020).Tutti i cittadini che hanno già versato per intero l’importo dovuto sulla base delle tariffe maggiorate 2019 potranno fare richiesta di rimborso per la parte eccedente, compilando apposito modello e seguendo le procedure sopra indicate.