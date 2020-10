Inter, ci pensa sempre Lukaku: 2 a 0 contro il Genoa

(credits: Inter Fb)



- Al Marassi ci pensa sempre Lukaku. Il belga rompe gli indugi nel secondo tempo di Genoa-Inter, l'anticipo pomeridiano e poco dopo il fedele e puntuale D'Ambrosio regala il 2-0 ai nerazzurri. La squadra di Conte torna a vincere dopo gli ultimi tentennamenti. E sopra non subisce gol. Il tecnico mette in campo Ranocchia e conferma Eriksen che però è ancora l'ombra di sé stesso. Infatti alla sua uscita con Hakimi e Barella in campo l'Inter gira e va a segno. La trasferta di Genova è un piccolo punto di partenza?