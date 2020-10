BARI - Appuntamento in Fiera questo pomeriggio per la Ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, che alle 17.30, nel Salone dell’Innovazione, parteciperà all’incontro sul tema: Linee Strategiche attraverso Sistemi alimentari sostenibili per i 41 Comuni della Città Metropolitana di Bari, il meeting organizzato da Città Metropolitana di Bari, CIHEAM Bari, Direzione Generale allo Cooperazione allo Sviluppo, Regione Puglia.Prima dell’impegno istituzionale la Ministra, insieme al Presidente della Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi, a partire dalle 16,45, visiterà i padiglioni dell’Agricoltura (stand 18) e di Be Wine (stand 20) dove è stato organizzato un incontro straordinario di avvicinamento al vino (saletta Masterclass) con 4 Vini Cooperativi portati in degustazione.