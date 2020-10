Lecce, visite dermatologiche gratuite per chi soffre di dermatite atopica

LECCE - Sabato 10 ottobre farà tappa a Lecce la Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell’adulto “Dalla parte della tue pelle”, che prevede visite dermatologiche di screening gratuite su prenotazione in 30 centri ospedalieri-universitari in tutta Italia.Le visite gratuite si terranno sabato 10 ottobre presso l’U.O. di Dermatologia dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, diretta dal Dottor Maurizio Congedo, dove chi soffre di dermatite atopica potrà usufruire di una visita gratuita previa prenotazione.La Dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa che si caratterizza per un prurito intenso e costante, forte secchezza della cute, comparsa di rossore diffuso e vescicole su diverse aree del corpo.Per prenotare telefonare al numero 02 89608825 dalle ore 09:00 alle ore 15:00, dal lunedì al venerdì.