Manovra, Pagano (Pd): "Assunzione 25mila insegnanti di sostegno intervento indispensabile"

BARI - “Bene il governo su risorse a scuola e università in legge di bilancio. Oltre 6 miliardi di euro per tanti interventi necessari come quelli su edilizia scolastica e universitaria. Ma ancor più importante è lo stanziamento di 1,2 miliardi di euro per risolvere un problema strutturale grave del nostro sistema scolastico: le cattedre scoperte sull’insegnamento di sostegno che raggiungono punte dell’80% nella scuola primaria e dell’infanzia. Finalmente si mettono risorse per sanare questa intollerabile situazione.” Lo dichiara in una nota l’On., Capogruppo del Partito Democratico in Commissione Bilancio a Montecitorio.