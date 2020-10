Miley Cyrus annuncia il nuovo album: ''Ho ritrovato me stessa dopo un periodo buio''

All'interno del disco sono presenti le cover di "Heart of Glass" (Blondie) e "Zombie" (Cranberries), acclamate dalla critica, che Miley ha eseguito dal vivo e che mostrano una nuova sfumatura della voce dell’artista, perfetta anche per il genere Rock & Roll.



Le intense interpretazioni di questi grandi successi sono un assaggio di ciò che ritroveremo nel suo settimo album in studio, che include 12 inediti. Un progetto che da inizio a una nuova sorprendente era discografica per l’artista.

La copertina del nuovo progetto discografico, che rappresenta ed incarna perfettamente il mood e il sound di Miley, è firmata dall'iconico fotografo della musica Rock & Roll, Mick Rock. Così l’artista si aggiunge alla lista delle leggende che Mick ha fotografato nel corso degli anni, tra cui David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett e Debbie Harry.

MILANO - Dopo il successo del singolo “Midnight Sky”, la popstar internazionale Miley Cyrus torna con un nuovo albumn uscita venerdì 27 novembre (RCA Records).Un disco che racconta di una nuova Miley, che si è lasciata alle spalle un periodo buio della sua vita. La popstar - attraverso un post sui suoi canali social - ha raccontato di come la lavorazione del disco sia incappato nell’incendio che nel 2018 ha distrutto la sua casa di Malibù che divideva con l'ex fidanzato Liam Hemsworth e la musica che aveva registrato: "La natura ha fatto quello che ora vedo come un favore e ha distrutto ciò che non potevo lasciare andare per me stessa. Ho perso la mia casa in un incendio ma tra le sue ceneri ho ritrovato me stessa. Fortunatamente i miei collaboratori avevano ancora la maggior parte della musica, bruciata, su computer pieni di canzoni per la serie di Ep su cui stavo lavorando in quel momento. Ma non mi sembrava giusto pubblicare la mia ‘storia’ (ogni disco è un'autobiografia continua) con un enorme capitolo mancante”.