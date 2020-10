Grande Fratello Vip, una nuova puntata tra confronti e colpi di scena

MILANO - Stasera, venerdì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Mario Balotelli irrompe nella Casa per far visita a suo fratello Enock e non solo… Balotelli è fan di "Gf Vip" dall'inizio e attraverso i suoi social ha più volte commentato quanto accaduto e accade tra i "vipponi".

Matilde torna nel loft di Cinecittà per un confronto con qualcuno dei suoi ex inquilini. Ieri sera i vip hanno ricevuto un videomessaggio della Brandi che li ha particolarmente scossi.

Intanto, Elisabetta - al televoto con Maria Teresa e Dayane - vive una crisi nel rapporto con Pierpaolo. Dopo quanto accaduto lunedì nel corso della puntata, i due si sono confrontati animatamente e sembra che il loro rapporto sia irrimediabilmente compresso. Sarà davvero così?

Infine, torna al centro il rapporto madre-figlia, cioè quello tra Maria Teresa e Guenda. La parola al compagno della Ruta: cosa avrà da dire?