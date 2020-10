'Need Next Hackathon 2020', al via la sfida online fra gli startupper per aprire porte e finestre sul futuro

BARI - Cinquantadue ore no stop per progettare le porte e le finestre del futuro. È Need Next Hackathon 2020, la sfida lanciata a giovani innovatori e potenziali imprenditori da Master Italy nell'ambito di Sprint Lab, il programma pugliese di formazione, sviluppo, progettazione, recruiting e networking sviluppato da The Hub Bari srl. Una maratona digitale, in programma dal 23 al 25 ottobre, in cui laureati, laureandi, marketers, developers, designers, innovatori, startupper e ingegneri si sfideranno per creare idee di business e prodotti innovativi per rivoluzionare il mercato dei serramenti.Guidati da 17 coach esperti, i team di startupper provenienti da tutta Italia lavoreranno per ridisegnare il modello di business del mercato, ripensare e innovare prodotti e sviluppare progetti che tengano conto di aspetti come la qualità dell’aria, l’automazione e la sicurezza.A chiusura dei lavori i team in gara si sfideranno a colpi di pitch davanti una giuria di esperti: Nicolò Andreula, economista e consulente strategico; Vincenzo Barbieri, founder e CMO Planetek Italia; Mariarita Costanza, imprenditrice e cofounder di Macnil e MurgiaValley; Paolo Gagliardi, consulente in servizi finanziari industriali e pubblici; Paolo Iabichino, vincitore del Premio Emanuele Pirella “Comunicatore dell’anno” e maestro del College Digital e Story Design della “Scuola Holden” di Alessandro Baricco; Michele Chicco, giornalista di Wired e Askanews; Michele Loperfido, CEO e Founder del Gruppo Master; Gianfranco Palumbo; docente di ingegneria meccanica e gestionale al Politecnico di Bari; Ennio Braicovich, direttore editoriale di Nuova Finestra; Alberto Mattiello, Head of Future Thinking alla Wunderman-Thompson (in collegamento dalla Florida).“Con Sprint Lab ci siamo fatti promotori del metodo hackathon in Puglia perché creano valore sia per le aziende che per chi vi partecipa - spiega Diego Antonacci di Sprint -. L’invito è di parteciparvi perché permette di realizzare progetti in tempi brevi, dare visibilità alle proprie competenze e promuoversi. I progetti migliori parteciperanno anche a un percorso di accelerazione seguito dallo staff di Sprint che li aiuterà a diventare delle Startup e costruire modelli di business sostenibili”.In palio premi per 3mila euro: 2mila al primo classificato che vince anche l’accesso allo Startup Challenge Camp in programma dal 10 al 12 dicembre a Impact Hub, a Bari, e il percorso di incubazione Sprint Factory con il supporto del Centro di Ricerca e Sviluppo MasterLab; mille al secondo classificato, con in aggiunta il percorso di incubazione Sprint Factory con il supporto del Centro di Ricerca e Sviluppo MasterLAB. Per il terzo classificato nessuna somma in denaro, ma accesso allo Startup Challenge Camp e il percorso di incubazione Sprint Factory con il supporto del Centro di Ricerca e Sviluppo MasterLabInoltre, Master Italy, si riserva anche la possibilità di offrire ai partecipanti ritenuti meritevoli una collaborazione professionale finalizzata allo sviluppo del progetto realizzato durante l’Hackathon.La partecipazione è gratuita. Iscrizioni aperte fino a giovedì 22 ottobre. Informazioni su www.needxext.it.Need Next Hackathon arriva a pochi mesi dal grande successo riscosso con l’Hackathon Copernicus, organizzato sempre nell’ambito di Sprint Lab 2020. Nome di riferimento nel mercato globale dei serramenti, il Gruppo Master Italy dal 1986 progetta e realizza accessori e componentistica ad alta tecnologia per serramenti in alluminio, investendo nella qualità dei materiali, ricerca avanzata e tecnologie evolute, e realizzando il 97% della propria produzione in house."Come azienda vogliamo innovare, sperimentare e cavalcare l’onda delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli di business, poiché crediamo profondamente nella frontiera dell’innovazione”, spiega l’ingegnere Lorenzo Lafronza, Technical and Marketing Chief Officer di Master Italy.