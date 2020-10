Open space: lunedì nuovo incontro per la condivisione del progetto dell'area pedonale di San Cataldo

BARI - Lunedì 12 ottobre alle ore 17.30, nella Scuola Primaria Marconi, via del Faro n. 6, al primo piano, si svolgerà il secondo incontro per la condivisione del disegno da realizzare sull’asfalto a completamento dell'intervento di mobilità sostenibile e di ridefinizione dello spazio pubblico, previsto dal programma Open Space, realizzato al lungomare del quartiere San Cataldo.L’ultimo tassello per il completamento degli interventi è la colorazione del suolo, da realizzare nelle prossime settimane mediante il contributo di residenti, volontari e associazioni, sull’esempio di quanto si sta già realizzando in molte altre città italiane ed europee.Pertanto si invitano tutti coloro che fossero interessati (artisti, designer, grafici, volontari, associazioni, residenti) a partecipare con proposte, idee, disegni, schizzi o anche solo una riflessione su quale possa essere la caratterizzazione di questa nuova porzione di spazio pubblico che la città di Bari ed il quartiere San Cataldo stanno guadagnando.