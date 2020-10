Regionali '20: Emiliano eletto con 29 seggi

All'indomani della proclamazione da parte della Corte di Appello di Bari dell'elezione di Michele Emiliano a Governatore della Puglia per il quinquennio 2020-2025, è prevista per quest'oggi anche quella relativa ai 51 consiglieri eletti nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020.In attesa di conoscere i nomi che siederanno per la prima volta nella nuova aula di via Gentile, è certo che la nuova maggioranza sarà composta da 29 seggi, avendo Emiliano superato il 40% delle preferenze, secondo il limite massimo stabilito dalla Legge elettorale.Il numero massimo è stato oggetto di ricorsi da parte degli esclusi. Fra questi il vice presidente uscente del Consiglio regionale Peppino Longo che, in virtù del calcolo precedentemente menzionato, rientra fra gli eletti.