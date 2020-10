Serie A calcio femminile: la Pink Bari ko con l'Empoli, la Juve vince a Milano

La Pink Bari è penultima in classifica con 3 punti. Nella quinta giornata le pugliesi giocheranno sabato 10 Ottobre a Verona. Le venete hanno perso 2-0 in trasferta con la Roma e sono ultime a 0. Nella prima storica partita di calcio femminile che si è giocata a Milano allo Stadio “Giuseppe Meazza”, la Juventus ha vinto 1-0 fuori casa contro il Milan. Per le bianconere decisivo il gol realizzato al 12’ del primo tempo da Cristiana Girelli su rigore dato per un fallo della slovena Dominika Conc su Valentina Cernoia. La Juventus è prima in classifica da sola con 12 punti.

Nella quarta giornata di andata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari ha perso 3-0 a Bitetto contro l’Empoli. Nel primo tempo al 20’ passano in vantaggio le toscane con la De Rita, tiro di destro. Al 45’ l’Empoli raddoppia con la Polli, tiro rasoterra. E’ negato alle pugliesi un netto rigore per un fallo della Giatras sulla Strisciuglio. Nel secondo tempo la Pink è insidiosa con la Marrone. La Silvioni sfiora il gol che poteva riaprire la partita. Le toscane restano in dieci per l’espulsione al 42’ della Bellucci per un duro fallo su Deborah Novellino. Al 44’ l’Empoli segna la terza rete con la Acuti, tocco al volo su un cross della Cinotti. Netta sconfitta per la squadra di Cristina Mitola.