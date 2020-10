Serie A: Lazio-Inter 1 a 1, Milinkovic risponde a Lautaro

Nella ripresa, invece la zuccata di Milinkovic-Savic riporta la parità. La Lazio acquista fiducia. Molti i duelli a centrocampo: Immobile viene espulso per una reazione su Vidal e nel finale anche Sensi esce anzitempo dal campo. Gli aquilotti conquistano un punto che li rimette in corsa in classifica.

- La Lazio riacciuffa l'Inter nel secondo tempo per l'1-1 che nega la terza vittoria consecutiva ai nerazzurri. La squadra di Conte, soprattutto nel primo tempo è apparsa più determinata e infatti, Lautaro sblocca il risultato con un tiro su cui Strakosha non è impeccabile. Gli ospiti con Vidal e Gagliardini titolari e Brozovic in panchina, danno l'impressione di poter raddoppiare.