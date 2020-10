Serie C: il Bari pareggia 1-1 al San Nicola col Teramo

(credits: Ssc Bari Fb)







Nel secondo tempo il Teramo per pochissimo non raddoppia con Bombagi. I biancorossi propositivi. Sabbione pericoloso in area di rigore. Celiento crea problemi alla difesa del Teramo. Al 18’ il Bari pareggia con Celiento, tiro al volo su cross di Marras. I pugliesi insistono. Marras non inquadra la porta. Solo un pareggio per il Bari allo Stadio “San Nicola”. I biancorossi hanno 4 punti in classifica. Nella terza giornata di andata, mercoledì prossimo 7 Ottobre, il Bari giocherà alle 18,30 in trasferta contro la Cavese.

Nella seconda giornata di andata del girone C di Serie C il Bari ha pareggiato 1-1 in casa contro il Teramo. Nel primo tempo al 2’ gli abruzzesi passano in vantaggio con Bombagi, tiro da fuori area, La squadra di Gaetano Auteri va vicina al gol con Marras. Il Bari aumenta i ritmi del gioco. Antenucci insidioso. Antenucci sfiora due volte la rete.