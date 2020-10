Tributo a Fellini, sconti e bus

BARI - Sconti significativi e, a seconda del numero di richieste, anche un bus da Taranto. E’ quanto previsto per gli abbonati alle Stagioni musicali dell’ICO Magna Grecia. L’occasione, importante per valore culturale e interesse, è l’inaugurazione della Stagione di eventi 2020/2021 promossa dalla Camerata Musicale Barese. Protagonista l’Orchestra della Magna Grecia, che mercoledì 21 ottobre eseguirà in “prima nazionale” un Tributo a Federico Fellini. Insieme con l’Orchestra diretta dal Maestro Piero Romano, Karima, la straordinaria cantante esibitasi in estate in un applauditissimo omaggio a Burt Bacharach.Nella “prima” del Tributo a Fellini, fra gli altri momenti musicali dai film del regista quattro volte Premio Oscar, in programma: “Entrata dei gladiatori” (I Clowns), “La voce della luna”, “Nino Rota suite”, “Let’s face the music and dance” (Ginger e Fred), “Abat-jour” (Amarcord), “Je cherche aprés Titine” (La città delle donne) e, ancora, “Que nao se ve”, “Chora tua tristezza”, “Coracao vagabundo”, “Damas da camélias”, “Chega de saudade” (Omaggio a Federico e Giulietta).Informazioni: Orchestra della Magna Grecia, sedi di Taranto: via Giovinazzi 28 (392.9199935), via Tirrenia n.4 (099.7304422).