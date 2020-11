44 posti ad alta assistenza per il Policlinico di Bari

Il Policlinico di Bari si prepara ad affrontare il Covid attrezzandosi con 44 posti letto ad alta assistenza presso il padiglione Balestrazzi. Il nuovo reparto, aperto 15 giorni prima dei tempi previsti, fa salire a 250 i posti letto Covid. La nuova struttura, unica in Puglia e tra le poche in Italia, è caratterizzata dalla multidisciplinarietà, in quanto oltre a problemi respiratori interviene anche sui problemi dialitici con l'equipe di dottori formata da nefrologi, pneumologi e anestesia.Il Direttore Generale del Policlinico Migliore ha commentato l'evento: "Con l'apertura di questi posti garantiamo un numero di risorse superiore a quello garantito durante la prima fase e abbiamo un altissimo turn-over dei posto letto che ci consente, nonostante la saturazione continua dei posti, di non mandare via nessuno".