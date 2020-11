Milan, Pioli positivo al Covid

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è risultato positivo al Covid 19. Lo ha comunicato la società rossonera. E’ asintomaticoe sta bene. Si trova in quarantena a casa. Pioli sarà seguito ogni giorno dai medici e monitorato fino alla sua completa guarigione. E’ stato annullato l’allenamento del Milan di oggi. I tamponi a cui sono stati sottoposti i calciatori del Milan hanno dato esito negativo.Il tecnico rossonero sarà sottoposto nei prossimi giorni a un nuovo tampone. Se l’esito sarà negativo non è escluso che possa andare in panchina dopo la sosta di oggi e domani della Serie A per gli impegni delle nazionali, nella partita che i rossoneri giocheranno domenica 22 Novembre alle 20,45 fuori casa contro il Napoli.