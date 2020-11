A Bari apre un nuovo Famila Superstore del Gruppo Megamark: 8 milioni di investimento e oltre 50 nuovi assunti

BARI - Continua il piano di sviluppo del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader nella distribuzione moderna nel Mezzogiorno con oltre 500 punti vendita in Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria; dopo le recenti inaugurazioni di Cerignola, Conversano e Giovinazzo e il rinnovo del punto vendita di via della Resistenza, ha aperto a Bari il terzo Famila Superstore.L’apertura del supermercato, otto milioni di euro l’investimento e oltre 50 i nuovi assunti, rientra nel piano industriale del gruppo che, tra il 2019 e il 2021, ha previsto 85 milioni di investimenti per finanziare dieci nuove aperture in Puglia e ammodernare 20 negozi.Il supermercato è ubicato a Mungivacca, in via Conte Giusso 2/E, nei pressi del cinema Showville; realizzato secondo i dettami della sostenibilità ambientale, è dotato di un impianto fotovoltaico solare che contribuirà a soddisfare il fabbisogno energetico del punto vendita, dimezzato grazie all’uso di banchi frigo ad alta efficienza energetica e luci a led.La nuova struttura, 1.500 metri quadri di superficie, presenta ambienti interni spaziosi e un parcheggio per 175 posti auto, con spazi riservati a diversamente abili, donne incinta, bici e moto. Previste tutte le misure anti-contagio, con la sanificazione quotidiana di ogni reparto.A disposizione dei clienti tutte le aree del fresco (gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria, ortofrutta) con un’attenzione particolare ai prodotti del territorio e un servizio di prenotazione di piatti gastronomici pronti. Sarà possibile ordinare da pc, tablet o smartphone su www.prenotaeritira.it anche piccoli elettrodomestici, casalinghi e oggetti per il tempo libero da ritirare e pagare nel punto vendita senza spese di spedizione; il supermercato è inoltre dotato di casse veloci e automatiche, pratiche e facili da utilizzare.«In questo periodo di profonda emergenza socio-sanitaria e di crisi economica che si ripercuote pesantemente sul mondo del lavoro – ha dichiarato il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – parlare di sviluppo, con l’apertura di nuovi supermercati, assume più che mai un significato importate; volgiamo lo sguardo al futuro con l’entusiasmo di sempre puntando su investimenti, occupazione e sostegno ai prodotti del territorio».