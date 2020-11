Anche in Campania il tampone 'fai da te'

NAPOLI — Dopo il Veneto, anche in Campania viene presentato un tampone "fai da te", realizzato dalla startup del settore Health Tech "Testami" insieme con Biogem, centro di ricerca scientifica di Ariano Irpino (in provincia di Avellino) che lavora negli ambiti della genetica molecolare e delle biotecnologie. Il tampone consente ai pazienti di eseguire il prelievo in autonomia, di inviarlo ai laboratori senza problemi e, secondo una nota, permetterebbe "la corretta diagnosi dei casi Covid-19 positivi con una percentuale di concordanza del 94,74% rispetto al tampone somministrato da operatori sanitari".