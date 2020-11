L'AVANA - Il farmaco Itolizumab, anticorpo monoclonale sviluppato dal Centro d’Immunologia Molecolare (CIM), in collaborazione con l’azienda indiana Biocon, ha ricevuto l’autorizzazione per iniziare la fase III del saggio clinico in pazienti con il COVID-19 negli U.SA, Messico e Brasile. Lo riferisce, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’istituzione scientifica cubana nel suo account di Twitter.