Dire-Tecnè: nel Governo Conte e Speranza i preferiti

(Agenzia DIRE) ROMA - Tra i membri del Governo, la percentuale di fiducia maggiore viene posta in Giuseppe Conte e in Roberto Speranza. Lo rileva il sondaggio Monitor Italia, condotto da Tecne' per l'agenzia Dire, con interviste effettuate il 6 novembre 2020. Al premier va la percentuale di preferenza del 38,6% degli interpellati. Al ministro della Salute il 34,1%. Il 27,1% ha fiducia nel ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Il 26,6% nella ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Il 20,2% nel ministro degli Esteri Luigi di Maio.