BARI - Da oggi riapre il sottopasso verde della stazione di Bari Centrale. Lo annuncia Gs Rail, Gruppo Fs.Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane) sta completando la costruzione della nuova palazzina di Via Capruzzi.Entro fine anno - spiega la nota - è prevista la consegna dell’immobile e la contestuale riapertura del sottopasso rosso, chiuso per restyling.In parallelo, procede la progettazione del nuovo parcheggio bus di via Capruzzi.