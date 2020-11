Bari, I Municipio destina fondi alle famiglie più in difficoltà

BARI - Il Primo Municipio, ogni anno, ha a disposizione dei fondi per realizzare eventi culturali e sportivi (39 mila euro circa) e dei fondi mirati a progettare iniziative per i minori a rischio (130 mila euro circa).“Abbiamo pensato che quest'anno”“che quei soldi meritavano un'altra destinazione. Con questo non si voglia pensare che sport e cultura non siano pane per la vita dei cittadini, ma come potevamo perdonarci di avere dei soldi e di non metterli a disposizione di chi il pane in tavola oggi lo vede con difficoltà. Abbiamo proposto quindi di usare i soldi degli eventi culturali e sportivi per eseguire dinfestazione, lavaggi straordinari e opere che ci mettano in sicurezza contro il Covid19, da utilizzare per quanto possibile, nel territorio del Municipio 1e di investire quei 130mila euro a favore delle famiglie in difficoltà, andando a rimpinguare i contributi straordinari per fronteggiare le esigenze di prima necessità”. “Sarà una sosta momentanea – commenta il Presidente commissione cultura Municipio 1 Perna - ne siamo fermamente convinti, per questo con i colleghi consiglieri, abbiamo deciso di fare una scelta dettata dal buon senso e dalla responsabilità”.“Preso atto del vero problema che ci troviamo ad affrontare oggi –- in maniera unanime destiniamo i fondi residui Welfare per tutelare quante più famiglie e quanti più cittadini senza disattendere il principio di decentramento. Una scelta condivisa di responsabilità e concretezza”.“con l’esiguo numero di personale a disposizione del Municipio 1cercheremo di soddisfare le esigenze di tutti. Il lavoro di squadra sarà la nostra vera rivincita contro il Covid 19”."Sono rimasto molto colpito dal senso di responsabilità dei consiglieri di maggioranza e minoranzache hanno sposato la causa senza grossi dubbi. Questa sinergia mi inorgoglisce e mi rende fiero del gruppo di lavoro con cui collaboro. Quest'anno il nostro unico programma natalizio è quello di non girare la testa dall'altra parte ed essere vicini alle famiglie in difficoltà.”