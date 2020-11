F1, pubblicata bozza calendario 2021: fuori il Vietnam

(Credits: Formula 1)



Quest'oggi è stata pubblicata la bozza del calendario 2021 di Formula Uno. Al momento sono in programma 23 GP, tra cui la new entry ovvero la gara in Arabia Saudita, tra i quali manca però il GP del Vietnam a causa di alcuni problemi politici. Lo slot della corsa di Hanoi, prevista per il 25 aprile, è al momento libero e prossimamente si deciderà se riempirlo con un altro appuntamento oppure eliminare la data. La stagione partirà il 21 marzo a Melbourne e si concluderà il 5 dicembre ad Abu Dhabi.





(Credits: Formula 1)