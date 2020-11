Basket: San Severo perde 69-64 a Latina

(credits: Cest.San Severo via Fb)



Nella prima giornata di andata di A/2 di basket maschile San Severo perde 64-49 a Latina. Primo quarto, Lewis 5-0 per i laziali. Gilbeck allunga 7-1. Baldasso, Latina prevale 16-4. Secondo quarto, Benetti 20-6 Latina. Antelli tiene in partita i pugliesi allenati da Lino Lardo, ma 23-10 per i laziali. Piccone, 29-17.

Latina si impone di nuovo 32-20. Terzo quarto, Bisconti 34-25 per i laziali. Baldasso, 37-33. Ogide, San Severo trionfa 40-39. Quarto quarto, Piccone 45-42 Latina. Raucci, 50-44. Di nuovo Piccone, 55-46. Tripla di Baldasso, 58-47. Raucci, Latina vince questo quarto e 64-49 tutta la partita. Sconfitta immeritata per San Severo. Migliori marcatori, nei pugliesi Ogide 14 punti. Nel Latina Baldasso 14 punti. Nella seconda giornata di andata San Severo giocherà domenica 29 Novembre alle 18 in casa contro il Pistoia.