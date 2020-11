Coppa Italia, Calcio Femminile: la Pink Bari sconfitta dalla Juventus

(credits: Pink Bari via Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella Coppa Italia di calcio femminile la Pink Bari perde 4-1 a Bitetto contro la Juventus. Nel primo tempo al 4’ le bianconere passano in vantaggio con Barbara Bonansea, tiro di destro su passaggio di Maria Alves. Al 7’ la Juventus raddoppia con la brasiliana Maria Alves, tiro di sinistro. Al 14’ l’inglese Annahita Zamanian con un tiro da fuori area realizza la terza rete.

Nel secondo tempo al 2’ le pugliesi segnano con la svedese Emelie Helmvall, tiro rasoterra. Al 17’ la squadra di Rita Guarino va in gol per la quarta volta con Barbara Bonansea, tiro in diagonale. La Pink Bari è eliminata dalla Coppa Italia. La Juventus va avanti in questa competizione. L’Inter pareggia 3-3 in trasferta con la Lazio. La Florentia San Gimignano vince 1-0 a Verona. La Fiorentina travolge 4-1 fuori casa il San Marino. Il Milan vince 4-0 fuori casa contro l’Orobica Bergamo. Il Sassuolo pareggia 1-1 a Napoli. L’As Roma supera 5-0 in trasferta il Tavagnacco. L’Empoli vince 4-0 fuori casa col Chievo Verona.