Brico-Casa.it: la rivoluzione digitale di BricoCasa Deodato tra Covid e Black Friday

Nell'era degli e-commerce BricoCasa fa un salto in avanti e conquista il web, il centro commerciale più affollato del momento

Il 2020 passerà alla storia come l’anno in cui l’Italia scoprì la digitalizzazione. Costretti dal Covid-19 a trasformare le nostre abitudini e ritmi di vita, tra smart working, mascherine e distanziamento sociale, gli italiani si sono riversati sul web: un luogo di incontri, dibattito, informazione e, ovviamente, anche di commercio.

La storica azienda barese BricoCasa Deodato, presente sul territorio pugliese da oltre 47 anni e al momento attuale coi tre punti vendita di Bari, Molfetta e Monopoli, in realtà già da due anni ha deciso di puntare sul web per andare incontro alle esigenze degli utenti del nuovo millennio col sito e-commerce brico-casa.it. Una decisione attuale, che porta l’azienda, punto di riferimento per il settore ferramenta-casalinghi della Puglia e di tutto il sud Italia, nel futuro.

Un click online per arginare il virus: l’evoluzione da shop a e-shop di BricoCasa

“Il nostro desiderio è quello di evolverci e soddisfare i bisogni dei nostri clienti. Certo, la concorrenza è tanta, ma la nostra azienda è solida, retta da solidi valori e un’affidabilità che viene da una storia di quasi cinquant’anni. Non potevamo immaginare quel che sarebbe accaduto quest’anno, ma di sicuro dare la possibilità agli utenti di poter ordinare i prodotti da casa con un semplice click ci sembra un buon modo di fare la nostra parte per arginare la diffusione del virus” afferma Stefano Deodato, che insieme al padre Angelo fondatore e ai fratelli Mirco e Rossana, gestisce l’azienda di famiglia e segue da vicino lo sviluppo dello shop online.

Come ha affrontato l’ondata di Covid-19 BricoCasa, dunque?

“Quello del covid-19 è stato un evento sfortunato che ci ha preso di sorpresa, come tutti. Abbiamo cercato già durante la prima ondata di far fronte alla situazione con le sanificazioni e il rispetto delle norme in tutti i luoghi di lavoro. Abbiamo quindi anche implementato il servizio e-commerce perché i nostri clienti, giustamente, che preferiscono non uscire di casa hanno bisogno di acquistare online”.

Brico-casa.it e le promozioni del Black Friday 2020

Un ruolo, quello dello shop online, che quindi affianca i negozi fisici dando la possibilità ai prodotti di BricoCasa di arrivare in tutta Italia.

“Grazie alla nostra partnership con le più affidabili aziende di trasporto presenti sul territorio nazionale, garantiamo spedizioni in 24/48h in tutta Italia, salvo situazioni particolari in cui i corrieri siano costretti a rallentare per norme anti-Covid. BricoCasa è di certo un nome che sta arrivando in molte case di Italia, anche fuori dalla Puglia” ha precisato Stefano Deodato.

Il mese di novembre in particolare è ormai atteso dai consumatori per via del Black Friday, che proprio oggi ricorre, in onore di una giornata non felice delle borse ma che oggi assume un significato nuovo: sconti e promozioni fuori dalla stagione dei saldi. Come si è preparato brico-casa.it all’avvento del Black Friday 2020 e quali promozioni ha in serbo?

“Essendo un anno particolare, ogni settimana proponiamo nuove offerte sul sito online, e chi ci segue sui nostri canali social di Facebook ed Instagram lo sa bene. Per questo Black Friday abbiamo deciso di proporre una gamma ancora più vasta del solito, che comprende articoli natalizi, come alberi di Natale al 20% di sconto e luci al 5%, ma anche prodotti per il riscaldamento, in particolare stufe elettriche fino al 36%, a pellet, a gas e a GPL, e molti altri prodotti ancora: le nostre promozioni si possono consultare nell’apposita pagina online del sito e saranno valide fino al 30 novembre” ha risposto Stefano Deodato.

Un periodo assai particolare all’interno di un anno particolare, a cui il team Deodato ha risposto con la digitalizzazione: un salto in avanti per l’imprenditoria pugliese tutta, alla conquista del mercato nazionale.