Coppa Italia: Parma Empoli, Fiorentina Spezia, Cagliari e Spal volano agli ottavi di finale

FRANCESCO LOIACONO - Nel quarto turno di Coppa Italia il Parma l’Empoli, la Fiorentina lo Spezia il Cagliari e la Spal si qualificano per gli ottavi di finale che si giocano il 13 e il 20 Gennaio 2021. Il Parma vince 2-1 in casa col Cosenza e sfida a Gennaio 2021 la Lazio. Nel primo tempo al 13’ l’argentino Brunetta porta in vantaggio la squadra di Fabio Liverani con un tiro di destro. Al 38’ Corsi di sinistro pareggia per i calabresi. Al 39’ Brunetta realizza la rete decisiva degli emiliani con un tiro al volo. L’Empoli vince 3-0 a tavolino la gara non giocata in casa col Brescia, perché la squadra lombarda non si è presentata allo Stadio “Castellani” per le positività al Covid 19 di numerosi calciatori. Nel prossimo turno i toscani affrontano il Napoli. La Fiorentina vince 1-0 in trasferta con l’Udinese dopo i tempi supplementari e gioca negli ottavi di finale contro l’Inter.

Per la squadra di Cesare Prandelli decide la partita al 7’ del secondo tempo supplementare Montiel con un tiro da fuori area. Lo Spezia vince 4-2 a Bologna dopo i tempi supplementari e deve vedersela a Gennaio 2021 con la Roma. Nel primo tempo al 5’ in gol i liguri con Piccoli, tiro da fuori area. Al 13’ Barrow pareggia di destro per la squadra di Sinisa Mihajlovic. Al 45’ il Bologna ribalta il risultato con Orsolini, tiro rasoterra. Nel secondo tempo lo Spezia pareggia al 19’ con Farias, tiro di sinistro. Al 10’ del primo tempo supplementare la squadra di Vincenzo Italiano si porta avanti nel punteggio con Maggiore, tiro di destro. Al 14’ del secondo tempo supplementare Maggiore realizza la quarta rete dello Spezia. Il Cagliari vince 2-1 in casa col Verona e sfida nel prossimo turno l’Atalanta. Nel primo tempo al 28’ i sardi passano in vantaggio con Cerri di destro. Nella ripresa al 28’ Colley pareggia per i veneti con un tiro a porta vuota. Al 94’ Sottil con un tocco di sinistro regala la qualificazione alla squadra di Eusebio Di Francesco. La Spal vince 2-0 in casa col Monza e gioca a Gennaio 2021 col Sassuolo. Nel secondo tempo al 17’ la squadra di Pasquale Marino passa in vantaggio con Paloschi su rigore, dato per un fallo di Scaglia sullo stesso Paloschi. Al 30’ la Spal raddoppia con Brignola, tiro di sinistro.