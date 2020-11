ROMA - Ecco il consueto bollettino diffuso dal Ministero della Salute sui contagi da Covid-19 in Italia. Sono 34.505 i nuovi contagiati da Covid-19 nelle ultime 24 ore nel paese. I morti sono 445. Aumenta anche il numero delle terapie intensive (+99) e dei ricoveri ordinari (+1140). Sono 23.256 le persone ricoverate in reparti Covid, mentre sono 2.391 in terapia intensiva.