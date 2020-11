Coronavirus: oggi in Italia 25.271 contagiati, 356 morti e +100 in terapia intensiva

ROMA - Diffusi dal Ministero della Salute i dati di oggi relativi all'emergenza coronavirus in Italia: 25.271 contagiati, 356 morti e 147.725 tamponi da ieri. Si registra un forte calo dei contagiati rispetto ai 32.616 di ieri, ma a fronte di un crollo dei tamponi processati, come accade solitamente di lunedì. Lo comunica il. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza e' di 41.750. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 10.215 (forte incremento rispetto ai 6.183 di ieri). Nella giornata di ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 32.616, su 191.144 tamponi, mentre le vittime erano state 331. Altre 100 persone in terapia intensiva (2.849 in totale).I dati di oggi della Lombardia relativi all'emergenza coronavirus: 4.777 nuovi contagi, 99 morti, 21.121 tamponi, 670 in terapia intensiva.