CITTA' DEL MESSICO — Aumento record dei nuovi casi di in Messico: 12.081 positivi al Covid-19 in più. In una settimana il Paese ha visto un aumento dell'8% dei casi. A Città del Messico i casi di positività sono aumentati di oltre il 34% sulla scorsa settimana. Le autorità chiariscono che nelle ultime settimane, contestualmente all'aumento dei contagi, c'è stato un forte incremento di tamponi e di test antigenici.