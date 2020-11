Los Angeles, stop ai contatti

LOS ANGELES — In vigore nuove restrizioni a Los Angeles, in California: annunciato un nuovo ordine di restare a casa. La limitazione, che varrà per tre settimane e sarà in vigore da lunedì, prevede anche il divieto di riunirsi con persone che non facciano parte della propria famiglia. Le aziende possono rimanere aperte ma con capacità limitate. Anche spiagge, sentieri e parchi rimarranno aperti. La decisione è stata presa dopo che nella contea sono stati confermati 24 nuovi decessi e 4.544 nuovi contagi da Covid-19.