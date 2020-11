ROMA - Il testo finale del Dpcm non vieta di operare, a differenza di quanto previsto nell'ultima bozza, alle navi di crociera battenti bandiera italiana. "I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto". Lo si legge nel decreto. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che dovrebbe arrivare in tarda serata.