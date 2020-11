Porta la firma di Lewis Hamilton la vittoria del Gran Premio dell'Emilia Romagna disputato a Imola. Secondo posto per Valtteri Bottas, con Mercedes che conquista il titolo costruttori per la settimana volta consecutiva: mai nessuno c'era riuscito. Gradino più basso del podio per Ricciardo. Quinta la Ferrari di Leclerc. Prossimo appuntamento in Turchia tra due settimane.