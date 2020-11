Fabrizio Moro, è uscito il nuovo album 'Canzoni d'amore nascoste': ''Ci sono storie che mi hanno fatto male''

Fabrizio Moro torna con la sua nuova raccolta di brani d'amore "Canzoni d'Amore Nascoste" (Fattoria del Moro distr. Believe), disponibile in versione cd e vinile e in digitale.

Il disco contiene i maggiori successi e due inediti. 'Nun c'ho niente', in dialetto romanesco, che farà parte della colonna sonora del film 'Ghiaccio' che il cantautore ha scritto e dirigerà a gennaio. ''Ci sono le mie storie più importanti - ha spiegato Fabrizio Moro - quelle che sono rimaste irrisolte e quelle da cui sono nati i miei figli. Ci sono le storie che mi hanno fatto male e quelle che mi hanno migliorato come uomo.

Arista apprezzato da pubblico e critica, è al suo decimo album in studio. Alle spalle due vittorie al Festival di Sanremo: nel 2007 nella categoria Giovani con 'Pensa' e tra i Big nel 2018 con il brano 'Non mi avete fatto niente' in coppia con Ermal Meta.