Gimbe: "Rallenta la velocità del contagio ma attenti al Natale"

BOLOGNA - Il report della fondazione indipendente relativo all'ultima settimana evidenzia un incremento dei morti del 41% e terapie intensive oltre la soglia critica in 17 regioni. "Allentare le misure avrebbe un prezzo altissimo", si legge nel rapporto della fondazione.Secondo Gimbe, "le misure di contenimento introdotte non hanno affatto “appiattito” la curva dei contagi che continua a salire, seppure con velocità ridotta, analogamente a quella dei ricoverati con sintomi e delle terapie intensive"."Il contagio, in sostanza, - secondo il report - è come un’automobile che, dopo avere accelerato la corsa per settimane (incremento percentuale dei casi), ora viaggia ad una velocità molto elevata ma costante (numero di casi settimanali), nonostante abbia ridotto l’accelerazione".