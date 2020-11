- La Giornata Europea della Musicoterapia costituisce una rilevante occasione che può offrire importanti percorsi formativi, scambi educativi e innovativi in vari settori internazionali per il miglioramento della qualità della vita.L’Associazione Crocerossine d’Italia - Onlus, Sezione di Bari,con la vicepresidente nazionale Santa Fizzarotti Selvaggi, e la responsabile Grazia Andidero, intende celebrare la Giornata Europea della Musicoterapia 2020, annualmente programmata dall’European Musictherapy Confederation (EMTC), dall’8 al 22 novembre.Nel 2020, la Giornata Europea della Musicoterapia è dedicata al tema “Make a Melody”. In tale percorso di manifestazioni, l’Associazione Crocerossine d’Italia onlus di Bari, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Incontri”, ha organizzato un seminario e concerto interdisciplinare, con il coordinamento artistico e la presentazione musicologica di Adriana De Serio, che, musicoterapeuta e docente nel Conservatorio di Musica di Bari, ha ideato l’evento.La manifestazione è strutturata da un Seminario, con interventi di Mariano Bubbico, Donato Forenza, Santa Fizzarotti Selvaggi, Grazia Andidero, e Adriana De Serio. Segue il Concerto “Make A Melody: Poesia e Musica”, con la voce di Franco Minervini, impegnato a recitare liriche contemporanee, e musiche di Domenico Modugno (“Vecchio frac”), Nino Rota (“Otto e mezzo” e “Viva la pappa col pomodoro”), e il tango “Adios Muchachos”, nell’esecuzione dell’ensemble di diversabili percussionisti “Nuova Armonia Band”, diretti al pianoforte da Adriana De Serio. La “Nuova Armonia Band”, fondata da Adriana De Serio, è costituita da Marco Barnaba, Franco Baldassarre, Stefania Brancaccio, Annalisa Callea, Giancarlo Camerino, Francesco Fracchiolla, Antonello Gaudio, Sergio Iandolo, Michele Minunno.Il programma, implementato antecedentemente alle attuali limitazioni della pandemia, si svolge online, trasmesso su Youtube, Facebook, e siti web dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus sezione di Bari e Associazione Culturale “Incontri”.