Il Cdm approva la manovra

ROMA - Via Libera del Consiglio dei Ministri al testo della Legge di bilancio che adesso approderà in Parlamento. Dalla cassa integrazione covid alle pensioni, passando per gli incentivi per imprenditoria femminile e per il Sud."In Consiglio dei Ministri abbiamo approvato la Legge di bilancio 2021, con la quale stanziamo oltre 38 miliardi per aiutare il tessuto sociale e produttivo ad affrontare e superare l'emergenza. È una Manovra importante e ambiziosa, che interviene sul presente e sul futuro del Paese e che rafforza la rete di protezione per imprese, famiglie e lavoratori". Lo scrive su Fb il ministro Nunzia Catalfo, elencando il pacchetto di misure per lavoro e welfare. Si va dagli sgravi per le assunzioni di giovani e donne e la proroga della Cig ai "500 milioni per le politiche attive" ai "25 milioni per il Fondo caregiver", ai "100 milioni nel biennio 2021/22 per l'apprendistato duale". Per sostenere il mercato del lavoro, in manovra, ricorda Catalfo, ci sono "sgravi al 100% per le aziende che assumono lavoratori under 35", ma anche per chi assume "donne disoccupate al Sud e per le imprese che assumono donne disoccupate da almeno 24 mesi nel resto d'Italia" oltre alla "proroga della decontribuzione al 30% per le aziende del Mezzogiorno".Tra le ipotesi su cui si sarebbe discusso nel corso della riunione del Cdm un nuovo scostamento di bilancio, tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.