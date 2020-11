Iva Zanicchi guarita dal Covid, il video dall’ospedale per ringraziare medici e infermieri

(Agenzia Vista) Milano, 17 novembre 2020 - Iva Zanicchi è guarita dal covid e pubblica un video su Instagram dall’ospedale di Vimercate, dove era ricoverata, per ringraziare medici e infermieri che l’hanno curata: "Sono uscita dall’ospedale, vado a casa. Volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono PROFESSIONISTI. Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano MAI! Vi auguro ogni bene!!!! E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio". /