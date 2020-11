La guerra delle V? Virus vs vaccini

La pandemia sta assumendo sempre di più le sembianze di una vera e propria guerra. Non ci sono carri armati nè aerei, ma ambulanze e mascherine. Le guerre portano morti e crisi economica proprio come il Covid-19. Siamo dunque in guerra? Chi sono i buoni e chi i cattivi? Sono queste le domande che ci poniamo spesso, ma risposte certe ad ancora non ce ne sono.Possiamo solo comprendere lo stato attuale delle cose, analizzarlo e trovare una soluzione rapida per uscirne meno sconfitti. Nella foto vi mostro questa mia street art (non ancora terminata) che ho realizzato con delle bombolette spray, dove racconto questo scenario pandemico 2020. Ci troviamo in una scacchiera con pedoni, alfieri, re, regine, cavalli e torri… tanti pezzi diversi, ma tutti nella stessa area e con un unico scopo: sopravvivere!La popolazione mondiale si trova in mezzo a 2 fronti, 2 fuochi:1) Da una parte c’è il Covid-19 (o coviddi, detto ormai comunemente)2) Dall’ altra l’Oms, la medicina e i vaccini