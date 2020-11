Ladisa acquisisce la Gazzetta del Mezzogiorno

- E' stato assegnato alla "Ladisa Ristorazione" il bando per l'acquisto della Gazzetta del Mezzogiorno a seguito della dichiarazione di fallimento della Edisud quale Società editrice della testata giornalistica pugliese. Leader nella gestione delle mense aziendali e ospedaliere (in Italia e in Grecia, anche in virtù per i buoni uffici dell'ex Ministro degli Esteri Massimo D'Alema), Ladisa nel salvare i 133 anni di storia di un patrimonio sociale e culturale non solo di Bari e della Puglia, ma anche del Sud Italia, ha ripristinato la baresità mancante nell'imprenditoria locale.